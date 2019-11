De eerste aflevering van de thrillerserie Keizersvrouwen, waarin Imanuelle Grives een rol speelt, heeft zondag 701.000 kijkers getrokken. Daarmee behaalde het NPO-programma de tiende plek in het kijkcijferoverzicht van stichting KijkOnderzoek.

In de serie waarin hoofdpersoon Xandra verstrikt raakt in de wereld van seks, drugs en geweld, speelt Grives de rol van Xandra's vroegere vriendin Pamela. De actrice werd vrijdag veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, en een geldboete voor de handel in drugs.

Vanwege het drugsincident werd Grives uit de serie SpangaS geschreven en werd haar rol in de film Suriname overgenomen door Fajah Lourens. Keizersvrouwen was al opgenomen en gemonteerd toen de zaak ging spelen.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was zondag het best bekeken programma, met 2,41 miljoen kijkers. Studio Sport Eredivisie (2,3 miljoen kijkers) en Maestro (1,78 miljoen) maken de top drie van best bekeken programma's compleet.