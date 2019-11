Roman Polanski overweegt juridische stappen tegen de Franse krant Le Parisien, die vrijdag een artikel plaatste over een verkrachting waaraan hij zich in 1975 schuldig zou hebben gemaakt. De filmmaker verklaart via zijn advocaat dat de zaak dusdanig oud is dat een gedegen onderzoek niet mogelijk is, meldt Variety zondag.

"Polanski ontkent de aantijgingen ten zeerste", aldus Hervé Témime, de advocaat van de filmmaker in een verklaring aan het Franse persbureau Agence-France Presse. "We overwegen juridische stappen tegen deze publicatie."

"De aantijging bevat feiten die 45 jaar oud zijn", verklaart Témime. "Deze beschuldiging is nooit aan Polanski ter kennisgeving gebracht, noch aan een juridisch instantie, behalve een brief aan de aanklager van Californië, twee jaar geleden. Na een zo lange tijd is het niet mogelijk om tot een gedegen onderzoek te komen."

Volgens een verklaring van de Franse actrice Valentine Monnie sloeg de regisseur haar, scheurde hij haar kleding van haar af en dwong hij haar vervolgens tot verschillende seksuele handelingen. "In 1975 ben ik verkracht door Roman Polanski. Ik had geen enkele persoonlijke of professionele connectie met hem en kende hem nauwelijks", verklaarde de actrice vrijdag in Le Parisien. In een verklaring aan die krant ontkende Polanski's advocaat de aantijgingen al eerder.

In 1978 ontvluchtte Polanski de Verenigde Staten, voordat hij veroordeeld kon worden voor seks met een dertienjarig meisje, wat hij aan justitie had toegegeven. Omdat de 86-jarige regisseur een Frans en een Pools paspoort heeft, kan hij sindsdien in Frankrijk leven zonder de kans te lopen opgepakt en uitgeleverd te worden.