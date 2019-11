Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor de maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Kinderprogramma: Het Sinterklaasjournaal

18.00 - 18.15 uur op NPO3

Het is november dus dat betekent dat het Sinterklaasjournaal weer mag beginnen. Dit jaar zijn alleen roetveegpieten te zien.

Reportageprogramma: Freeks Wilde Wereld

18.15 - 18.25 uur op NPO3

In dit negende seizoen gaat Freek Vonk de Surinaamse rimboe in, heeft hij een ontmoeting met een speciale python en kust hij een zeekoe. Maar Vonk begint op de Bahama's, waar hij met haaien gaat zwemmen.

Film: Harry Potter and the Half-Blood Prince

20.30 - 23.35 uur op Net5

Harry Potter (Daniel Radcliffe) vermoedt dat er gevaar dreigt binnen de muren van Zweinstein. Maar schoolhoofd Perkamentus (Michael Gambon) is vooral bezig om de tovenaarsleerling voor te bereiden op de laatste strijd tegen Voldemort. Die nadert snel.

Realityserie: Cultuurshock

21.30 - 22.30 uur op SBS6

De familie Webbink loopt in Mongolië een aantal dagen mee met een herdersvolk. Ze moeten schapen scheren, koeien melken en geiten slachten.

Realityserie: Harrie: van het Kamp naar de Ring

21.30 - 22.00 uur op Spike

Harrie werd bekend door zijn deelname aan Ex on the Beach: Double Dutch. Deze man uit Eindhoven gaat nu niet achter de dames aan, maar staat in de boksring.

