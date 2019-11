Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor de donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: 3Lab: Torso

23.10 – 23.40 op NPO 3

Axel wil zijn leven omgooien en gaat daarom trainen voor een grote bodybuildingwedstrijd. Axel wil bewijzen dat kracht en discipline alles kunnen verbeteren. Geldt dit ook voor zijn zonen?

Woonprogramma: Vtwonen Weer Verliefd op je Huis

19.00 – 20.00 op SBS6

Roel en Rianne hebben een huis in Uden maar kunnen het niet eens worden over de inrichting. Het team biedt hulp en maakt er een mooi interieur van.

Dramaserie: Keizersvrouwen

20.15 – 21.05 op NPO 3

Xandra is veranderd in een brave burger. Alles verandert echter als ze vriendin Pamela helpt bij het organiseren van een evenement voor haar escortbureau. Xandra wordt steeds verder in de wereld vol seks, drugs en geweld getrokken.

Dramaserie: Harkum

21.45 – 22.15 op NPO 3

Is Harkum de opvolger van De Luizenmoeder? Leny Breederveld speelt in beide programma’s. Met veel humor beleven de bewoners van Harkum verschillende dingen.

Film: X-Men Origins: Wolverine

20.30 – 22.30 op Veronica

Logan (Hugh Jackman), ooit onderdeel van 'Team X', ondergaat een speciale behandeling waardoor hij Wolverine wordt; een vechter met bijzondere krachten. Nu kan hij het opnemen tegen zijn aartsvijand. Bekijk hier alle X-Men films beoordeeld van slecht tot goed.