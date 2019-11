Misdaad is voor velen een ver-van-je-bedshow maar misschien juist daardoor ook wel zo interessant. Via televisie, kranten en online nieuwsdiensten hoor je wat er speelt, maar het verhaal erachter blijft vaak onbekend. In podcasts hebben makers de gelegenheid om een zaak uit te diepen en, als het goed gedaan wordt, heel beeldend te vertellen hoe de situatie in elkaar steekt. Vandaag een aantal spannende misdaadpodcasts uitgelicht.

Crime Junkie Podcast

Een Engelstalige podcast met elke maandag een nieuwe zaak. In afleveringen van gemiddeld 45 minuten nemen makers Ashley Flowers en Britt Prawat je mee in verschillende zaken over moord, doodslag, vermissing en verkrachting. Dat kunnen hele oude zaken zijn maar ook lopende, waarin aan het eind gevraagd wordt of de luisteraar tips heeft. Niet elke aflevering heeft dus een bevredigend eind maar desalniettemin is deze podcast zeer de moeite waard. Spannend, goed, helder en duidelijk en voor de echte crime junkies is er op de website van de podcast over elke aflevering zoveel mogelijk achtergrondinformatie zoals foto- en videomateriaal beschikbaar. Een waardevolle toevoeging als je het mij vraagt.

De moord op Patrick

Op tweede kerstdag 2002 wordt een 36-jarige tennisleraar 's ochtends dood gevonden in zijn appartement in Heerlen. Hij is vermoord. Twintig rechercheurs worden op de zaak gezet, maar tot op de dag van vandaag is de moord op Patrick van der Bolt nog steeds niet opgelost. In deze podcastserie duikt Sanne Boer in het leven van Patrick, op zoek naar antwoorden. Ze interviewt betrokkenen en probeert zo een helder beeld te scheppen van de situatie waarover vrienden, bekenden en politie al jaren veel vragen hebben. Het opsporen van betrokkenen is niet altijd eenvoudig en Boer stuit af en toe op een aantal tegenslagen. Een hele aangrijpende serie over verdriet, boosheid en ongeloof.

De Willem Podcast

Een podcast die in dit overzicht zeker niet mag ontbreken is De Willem Podcast, en niet alleen omdat hij in opdracht van NU.nl geproduceerd is. Voor ik bij NU.nl kwam werken was ik al fan van deze serie. Het voedt mijn interesse op het gebied van misdaad in Nederland zoals bijna geen enkele andere podcastserie dat kan. Misdaadjournalisten Marian Husken en Harry Lensink volgden het proces tegen Willem Holleeder en spraken eens per week over de laatste ontwikkelingen. Het proces is inmiddels afgerond, Holleeder kreeg levenslang en dus is de voorlopig laatst aflevering in juli van dit jaar uitgezonden. Maar het mooie aan deze podcast is dat Husken en Lensink ook andere zaken rondom criminaliteit in Nederland bespraken. Zo kwam de ‘Mocro Maffia’ uitgebreid aan bod en ook de zaak over crimineel Stanley H. werd meermaals besproken. Er schoven verschillende disciplines aan onder wie schrijvers, advocaten en journalisten. Dus ondanks dat het proces is afgelopen, is het toch nog steeds zeer de moeite waard om je portie misdaad tot je te nemen via deze podcast.

What happened to Holly Bartlett

Holly Bartlett werd bewusteloos gevonden onder een brug in Canada, in maart 2010. Hoewel de lokale autoriteiten bepaalden dat de dood van de blinde Bartlett een ongeluk was, blijven er nog verschillende onbeantwoorde vragen over, maar ook overtuigend bewijs waar nooit iets mee gedaan is en zijn er verschillende theorieën over hoe ze gestorven is. In een podcastserie van zes afleveringen probeert journalist Maggy Rahr erachter te komen wat er met Bartlett gebeurd is, bezoekt ze plaatsen waar zij de bewuste avond geweest is en spreekt ze familie en vrienden die er heilig van overtuigd zijn dat Bartlett niet gestorven is door een noodlottig ongeval.

De Kasteelmoord

Het is een ijskoude winterdag wanneer de 34-jarige Stijn Saelens op 31 januari 2012 vermist blijkt. Zijn vrouw vindt in het kasteel waar zij wonen een lege kogelhuls, de kapotte bril van Saelens en een bloedspoor op de buitentrappen. De Belgische pers zakt massaal af naar het West-Vlaamse platteland waar het kasteel staat, en de moord groeit uit tot een van de meest veelbesproken zaken in België. De schoonvader van Saelens, een dokter uit een naburig dorp, wordt diezelfde dag nog opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning. Maar het duurt nog bijna zes jaar voordat hij hier duidelijkheid over geeft. En dan blijken er ook drie Nederlanders bij de moord betrokken te zijn. De Nederlandse journalist en documentairemaker Gabriella Adèr vertelt in vier afleveringen van een half uur heel beeldend over dit bijzonder spannende verhaal waarin verschillende scenario’s aan bod komen. Uiteindelijk wordt duidelijk hoe Saelens aan zijn einde is gekomen.

