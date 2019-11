Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: 90 Day Fiancé: The Other Way

6.00 - 18.00 uur op TLC

Chantel en Pedro zien eruit als een gelukkig stel, maar stiekem haten ze elkaar. Verliefd worden zonder dat je de ander ooit hebt ontmoet kan natuurlijk niet altijd goed aflopen. TLC komt met een marathon van het programma.

Houd je van dit soort programma's? Bekijk dan ook deze vijf grappigste shows op TLC.

Amusement: Kinderen voor Kinderen 40! De Grote Show

19.25 - 20.27 uur op NPO3

Al vier decennia lang is Kinderen voor Kinderen een succes. Dat moet gevierd worden met De Grote Show.

Reportageserie: Wij Emigreren

21.30 - 22.30 uur op SBS6

Het echtpaar Van Huttum vertrekt richting het Spaanse La Nucia om een horecazaak op te zetten. Evelyn krijgt hierdoor bijna een burn-out. Gaat het allemaal nog lukken?

Dit is er verder te zien op tv in november.

Sportprogramma: Bellator 233

21.30 - 23.30 uur op Spike

De Nederlander Costello van Steenis is voor het eerst actief in het hoofdgevecht tijdens een Bellator MMA-evenement. Hij vecht tegen de Amerikaan John Salter in de middengewichtdivisie.

Film: Gravity

22.30 - 0.15 uur op Veronica

Tijdens een ruimtewandeling vernielt ruimteschroot de shuttle van de astronauten Ryan Stone (Sandra Bullock) en Matt Kowalski (George Clooney). Ze bevinden zich hulpeloos in een baan om de aarde en hun enige hoop is een niet ver van hen verwijderd Russisch ruimtestation.

Deze films en series staan vanaf november op Netflix.