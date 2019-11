De eerste aflevering van het tiende seizoen van The voice of Holland trok vrijdagavond zo'n twee miljoen kijkers. Het zangprogramma was daarmee het best bekeken amusementsprogramma van de vrijdagavond.

Met 1,96 miljoen kijkers eindigde The Voice net achter het NOS Journaal van 20.00 uur, dat 1,97 miljoen kijkers trok en het best bekeken programma van de avond was.

In het nieuwe seizoen van de talentenshow is Chantal Janzen de presentatrice. Ze neemt de plaats in van Wendy van Dijk, die eerder dit jaar de overstap naar SBS maakte.

Naar Flikken Rotterdam keken meer dan 1,1 miljoen mensen. Verder wisten ook De Wereld Draait Door, 2 voor 12 en het NOS Journaal van 18.00 uur de grens van een miljoen kijkers te halen.