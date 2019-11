Paul McCartney bracht vrijdag op zijn blog en Twitter een eerbetoon aan de overleden Beatles-fotograaf Robert Freeman. Die was onder meer verantwoordelijk voor de foto's op de elpeehoezen van de albums With The Beatles, Beatles For Sale, Help! en Rubber Soul.

Freeman overleed vrijdag op 82-jarige leeftijd. Hij leverde ook een bijdrage aan de aftiteling van de eerste twee Beatles-films A Hard Day’s Night en Help!.

In zijn post op Twitter omschreef Paul McCartney de fotograaf als een fantastische man: "Hij was een van onze favoriete fotografen die verantwoordelijk was voor een van onze meest iconische albumcovers."

Freeman kreeg in 2014 een ernstige beroerte waarna zijn familie een exemplaar van een van de door hem gemaakte John Lennon-portretten verkocht om zijn verzorging te betalen en zijn foto-archief te behouden.

Naast zijn Beatles-werk maakte Freeman ook foto's van andere artiesten waaronder John Coltrane. Voor The Sunday Times portretteerde hij ook politici zoals Nikita Chroesjtsjov.