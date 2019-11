De bladen LINDA., Happinez, AutoWeek, Plus Magazine en Psychologie Magazine maken dit jaar kans op de titel Magazinemerk van het Jaar bij de Mercurs, de vakprijzen in de tijdschriften- en mediabranche.

Happinez en Psychologie Magazine maken daarnaast met respectievelijk Eveline Helmink en Sterre van Leer kans op de prijs Hoofdredacteur van het Jaar. De andere genomineerden in die categorie zijn Hilmar Mulder (Libelle), Anke de Jong (Glamour) en Sander Schimmelpenninck (Quote).

In totaal worden er in elf categorieën prijzen uitgedeeld. Dit jaar zijn Event van het Jaar en Marketinginnovatie van het Jaar in het leven geroepen. De prijs voor Tijdschriftenretailer van het Jaar is terug van weggeweest.

De 22e editie van de Mercurs vindt op 12 december in het DeLaMar Theater in Amsterdam plaats. Vorig jaar werd Quest uitgeroepen tot het beste tijdschrift en Jossine Modderman (LINDA.nl) tot de beste hoofdredacteur.