Het Europa League-duel tussen Feyenoord en BSC Young Boys is op donderdagavond door ruim 1,3 miljoen mensen bekeken. De wedstrijd op RTL 7, die eindigde in een gelijkspel (1-1), kwam op de tweede plek van best bekeken televisieprogramma's.

Op NPO1 ging het laatste seizoen van de detectiveserie DCI Banks van start met 639.000 kijkers, waarmee de aflevering op de twaalfde plek terechtkwam.

Op dezelfde zender scoorde Bed & Breakfast beter. Met 964.000 kijkers kwam dat programma op de zesde plaats uit.

Zoals regelmatig het geval is, eindigde het NOS Journaal van 20.00 uur op de eerste plek. In totaal keken daar ruim 1,5 miljoen mensen naar.