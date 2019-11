Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor de vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Medisch programma: Botched

21.00 - 23.00 uur op E! Entertainment

Het gaat af en toe mis bij plastische chirurgie. Daarom zijn er de chirurgen Terry Dubrow en Paul Nassif, die corrigerende operaties uitvoeren. Dit is alweer het zesde seizoen van het programma.

Documentaire: Louis Theroux: Surviving America's Most Hated Family

20.25 - 21.30 uur op NPO3

Louis Theroux bezocht dertien jaar geleden de controversiële Westboro Baptist Church, waarvan oprichter Fred Phelps inmiddels is overleden. Wat gebeurt er nu met zo'n familie?

Talentenjacht: The voice of Holland

20.30 - 22.30 uur op RTL 4

In dit tiende seizoen van het hitprogramma is Chantal Janzen de nieuwe presentatrice. Ze neemt de plaats in van Wendy van Dijk, die eerder dit jaar de overstap maakte naar SBS.

Resident Evil: The Final Chapter

20.30 - 22.35 uur op Spike

Het einde voor de mensheid is nabij. Alice (Milla Jovovich) is de enige overlevende na de allerlaatste heftige strijd van de mensen tegen de zombies. Ze moet terugkeren naar Raccoon City, de plek waar de nachtmerrie begon.

Film: Murder on the Orient Express

20.30 - 22.55 uur op SBS6

Wat begint al een treinreis door Europa, mondt uit in een van de meest spannende en aangrijpende mysteries ooit verteld. In een race tegen de klok moet één man de puzzel zien op te lossen voordat de moordenaar opnieuw toeslaat.

