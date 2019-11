Het lijkt misschien niet meteen een groot wapenfeit in een muziekcarrière, maar in Amerika kwamen de groten der aarde regelmatig naar Sesamstraat om een duet te zingen met een van de personages. Het kinderprogramma werd precies vijftig jaar geleden voor het eerst uitgezonden. NU.nl spreekt met artiesten Wouter Hamel en Hind, die in de Nederlandse versie een duet zongen met Ieniemienie en Pino.

Diana Ross, Billy Joel, Backstreet Boys, John Legend, Destiny's Child en Andrea Bocelli. Het is maar een kleine greep uit de talloze artiesten die eens een liedje zongen in Sesame Street.

Wouter Hamel realiseerde zich eigenlijk pas na zijn optreden in Sesamstraat (uitgezonden in 2010) dat hij deel uitmaakt van een bijzonder gezelschap. "Later realiseerde ik me dat het echt wel een eer is om gevraagd te worden om mee te doen in Sesamstraat. Heel veel van mijn helden hebben in de jaren zeventig in de Amerikaanse versie een liedje gezongen en bijvoorbeeld Norah Jones later ook", legt de zanger uit.

Voor Hind was het vooral ook een eer om met Henny Vrienten, die zowel haar Sesamstraat-liedje als dat van Hamel schreef, te kunnen werken. Voor beide artiesten die normaal in het Engels zingen, was het opnemen van een Nederlands liedje een uitstapje. "Toen ik begon te zingen zei Henny meteen: "Je hebt nog niet zoveel ervaring met zingen in het Nederlands hè?" Dat klopte helemaal", herinnert Hamel zich.

Ook qua timing was het opnemen van het liedje voor Hamel een uitdaging. "De actrice die de stem doet van Ieniemienie, had haar delen al ingezongen toen ik in de studio kwam. Het was heel leuk om die stem van vroeger op het liedje te horen, maar de manier waarop zij het had gezongen was qua timing heel anders de jazzy swing die ik eraan wilde geven. No shade naar Ieniemienie natuurlijk."

'Ik moest Pino begeleiden tijdens het dansen'

Naast het zingen in het Nederlands en het playbacken tijdens de opnames, moesten de artiesten nog meer buiten hun comfortzone treden. "Het was natuurlijk een feestje om met Pino te mogen dansen, maar ik moest daar wel even mijn draai in vinden. Ik moest als het ware Pino begeleiden tijdens het dansen, dus dat hebben wel een paar keer over gedaan", vertelt Hind, die in 2009 in het kinderprogramma verscheen.

Hamel belandde met Ieniemienie in bad. "De videoshoot was enigszins ongemakkelijk, omdat ik met Ieniemienie op mijn kruis in een badkuip zat. Die badkuip was natuurlijk open aan de onderkant zodat de twee poppenspelers Ieniemienie konden bewegen. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik moest dus wel een zwembroek aan, terwijl dat helemaal niet in beeld kwam. Dus ik zat daar met Ieniemienie en twee poppenspelers tien centimeter van mijn kruis in een zwemslip."

Hoewel de opnames voor beide artiesten zo hun ongemakken kenden, werden ze al snel volledig meegesleept in de fantasie van Sesamstraat. "Het was echt indrukwekkend om op de set te zijn. Het voelde alsof al mijn kinderjaren weer naar boven kwamen. Als je de scène dan terugziet is het haast alsof je in een sprookjeswereld terecht bent gekomen", aldus Hind.

'Het was oprecht een hoogtepunt in mijn carrière'

Hamel weet nog goed dat hij de scène in Sesamstraat opnam in een drukke periode tussen optredens door en naar eigen zeggen "klagerig" binnenkwam, omdat hij zo moe was. "Dat verdween echter meteen toen ik de set op stapte, het voelde echt meteen speciaal."

Toen Hamel eenmaal de badscène achter de rug had, waande hij zich ook helemaal in het verhaal van de scène. "Ik was onder de indruk van hoe er aan elk detail werd gedacht. Mijn haar moest nat zijn, omdat we net uit bad kwamen toen we samen op de bank televisie gingen kijken. Op een gegeven moment voelde het ook echt alsof ik naast Ieniemienie op de bank zat. Je gaat helemaal mee in die fantasie."

Hind beschrijft een gevoel van nostalgie dat ze had toen ze zich in Sesamstraat bevond. "Het voelde eigenlijk als een soort van thuiskomen, omdat het een programma is waar je mee bent opgegroeid. Het was oprecht een droom die uitkwam en een hoogtepunt in mijn carrière."

Omdat er sinds begin 2018 geen nieuwe afleveringen meer van Sesamstraat gemaakt worden en ook de komende twee jaar geen opnames plaatsvinden, worden de afleveringen met Hamel en Hind nog met enige regelmaat uitgezonden. Hind merkt dat gelijk. "Dan krijg ik ineens weer leuke berichtjes van ouders. Hun kinderen die mij niet kennen, zingen het liedje nu weer mee."