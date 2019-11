Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor de donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Horrorhuurders & Huisjesmelkers

19.30 - 20.30 uur op RTL 5

Als je dacht dat de huizencrisis in Nederland op het dieptepunt zit, moet je maar eens naar de toestand in het Verenigd Koninkrijk kijken. Ook in het vijfde seizoen van deze realityserie worden zowel de slachtoffers als de daders gevolgd bij problemen met het huren of verhuren van huizen.

Wetenschappelijk programma: De Vergelijkers

21.45 - 22.20 uur op NPO2

Sofie van den Enk en Daan Nieber onderzoeken welke vakantie duurzamer is: een verblijf op een camping of een aantal nachten slapen in een hotel? Van den Enk trekt langs diverse campings en ziet hoeveel impact een tent en gasstel hebben op het milieu. Nieber verblijft in een all-inclusive hotel in Benidorm, inclusief regendouche.

Reportage: The Food Detectives

22.20 - 23.15 uur op NPO3

De combinatie van wetenschap (Alice Roberts), journalistiek (Sean Fletcher)

en keuken (Tom Kerridge) zorgt voor een interessant programma dat je kunt zien als de Britse versie van de Keuringsdienst van Waarde.

Film: Girls Night Out

20.30 - 22.30 uur op Net5

Vijf beste vriendinnen (gespeeld door onder anderen Scarlett Johansson, Zoë Kravitz en Kate McKinnon) van de middelbare school komen na jaren weer samen voor een wild vrijgezellenfeest in Miami. Het feest neemt een donkere wending wanneer ze per ongeluk een mannelijke stripper doden.

Animatiefilm: The Aristocats

20.30 - 22.05 uur op SBS9

Madame Bonfamille stelt haar testament op. Trouwe butler Edgar is razend als de volledige nalatenschap naar de katten van mevrouw gaat. Vol jaloezie en hebberigheid verzint Edgar een plan om het geld in handen te krijgen.

