Hoewel Kim Feenstra het als model wel gewend is om omringd te worden door camera's, was het voor haar omgeving wel even wennen toen ze besloot haar leven te laten documenteren in een realityserie. In gesprek met NU.nl vertelt ze dat haar vriend Stanley Tailor in eerste instantie geen fan was van het idee.

"Stanley stond er niet meteen om te springen toen ik het idee aan hem voorlegde", vertelt het model. "Ik zei hem dat hij van mij geen onderdeel hoefde te zijn van de serie, omdat ik het ook wel alleen af kan. We hebben het erover gehad en kwamen toch tot de conclusie dat we een belangrijk onderdeel van elkaars leven vormen. Daarom hebben we besloten toch gedeeltes van ons leven samen te laten filmen."

Sinds afgelopen maandag is de eerste aflevering van LIFE OF KIM te zien bij Videoland. Feenstra legt uit dat ze ervoor koos de realityserie nu op te nemen, omdat ze naar eigen zeggen met veel leuke projecten bezig is, doelend op haar werk als model en fotografe, de verbouwing van haar huis en haar twee bedrijven.

Feenstra probeerde haar leven al eerder voor haar volgers vast te leggen als vlogger, maar dit bleek niets voor haar. "Bij vloggen ben je zelf de hele tijd bezig met filmen en daarna moet je nog monteren en daar had ik echt geen tijd voor. Ik heb daardoor wel veel respect gekregen voor vloggers." Het model merkte wel aan haar vlogprobeersels dat er interesse was in haar dagelijks leven. "Mensen bleken het leuk te vinden om te weten hoe een dag in mijn leven eruit ziet en hoe het er bijvoorbeeld aan toe gaat achter de schermen bij een fotoshoot."

Kim Feenstra en haar vriend Stanley Tailor bij de première van The Lion King.

'Voor mij was filmen in de slaapkamer alleen taboe'

Het model dat doorbrak door haar winst in Holland's Next Top Model in 2007, legde vooraf niet teveel regeltjes op aan het team waar ze mee werkte. "Voor mij was eigenlijk alleen de slaapkamer een taboe om te filmen." Voor de rest mocht alles wel worden getoond. "Als je ervoor kiest om een realityserie over je leven te laten maken, vind ik ook dat je all the way moet gaan."

Deze aanpak heeft wel tot gevolg dat Feenstra niet altijd tevreden met zichzelf is als ze de beelden terugkijkt. "Soms denk ik: "Oh Kim, waarom had je hier geen rekening mee gehouden en waarom had je niet even je make-up en haar gedaan. Toch denk ik dat het minder authentiek zou aanvoelen als ik daar continu rekening mee houd.”

Ook merkt ze dat ze nogal een flapuit is. "In de eerste aflevering ben ik bijvoorbeeld erg moe en dan hoor ik onderweg naar een interview met Radio 538 pas dat er ook publiek bij aanwezig is. Dan roep ik dat ik helemaal geen zin heb om sociaal te doen met die mensen. Als ik dat later zie denk ik wel gelijk dat het misschien verkeerd overkomt. Dan mag het van mezelf wel wat genuanceerder, maar tegelijkertijd is dit wel wie ik ben."

'Ik ben niet de makkelijkste om mee samen te werken'

Feenstra is vooral blij dat ze de kijkers kan laten zien dat ze nog veel meer doet dan alleen modellenwerk en dat haar leven niet alleen bestaat uit glamoureuze shoots. "Zeker ook voor de jongere generatie. Op social media zie je toch vaak een vertekend beeld van de werkelijkheid. Mensen denken bijvoorbeeld ook vaak dat ik overal personeel voor heb, maar dat zijn echt Amerikaanse praktijken."

Hoewel het model niet zelf hoeft te knutselen aan de montage, is ze wel nauw betrokken bij elke fase van LIFE OF KIM. "Het team doet alles in samenspraak met mij en dat is erg fijn. Ik heb veel bewondering voor hoe zij het allemaal hebben aangepakt. Ik ben namelijk zeker niet de makkelijkste om mee samen te werken. Ik laat heel goed merken hoe ik het wel en niet wil en dat merk je gelijk aan mijn energie. Gelukkig staan onze neuzen dezelfde kant op en vormen we een goed team."

LIFE OF KIM is te bekijken op Videoland. Elke maandag wordt er een nieuwe aflevering uitgebracht op de streamingdienst.