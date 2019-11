Jeugdprogramma Van Vader naar Moeder, gepresenteerd door Tatum Dagelet, maakt dit jaar kans op een Rose d'Or, een belangrijke internationale prijs op het gebied van radio, televisie en internet.

In het programma gaat Dagelet op pad met kinderen van gescheiden ouders. De reeks maakt kans in de categorie Children and Youth.

In totaal zijn dit jaar vijf Nederlandse programma's genomineerd. Swipe (in Nederland bekend als #tagged) dingt mee in de categorie Sociale Media- en Videoseries.

In de categorie Arts zijn de documentaires Dance or Die, The Greenaway Alphabet en Instant Dreams genomineerd. Dance or Die gaat over een jonge danser uit Syrië en werd eerder genomineerd voor een Emmy.

De Rose d'Or-awards worden sinds 1961 uitgereikt aan de beste programma's van het afgelopen jaar. De prijzen worden dit jaar op 1 december uitgereikt in Londen.