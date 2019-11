Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor de woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: 50 Jaar Turks Fruit

20.25 - 21.20 uur op NPO2

De roman van Jan Wolkers verscheen een halve eeuw geleden. De relatie tussen de naamloze hoofdpersoon en Olga maakten het een bestseller, die vier jaar later verfilmd werd door Paul Verhoeven. Arnon Grunberg blikt in twee delen terug op het boek (deel 1) en de film (deel 2).

Over deze tien Netflix-documentaires blijf je nog lang nadenken.

Realityprogramma: Outdaughtered

21.30 - 23.30 uur op TLC

De vijfling wordt vier jaar en Adams baan zorgt voor problemen overdag, met name voor Daniëlle want die moet in haar eentje voor alle dochters zorgen.



Bekijk ook deze vijf grappige shows op TLC.

Amusement: Dennis en de Vrije Geesten

20.30 - 21.30 uur op SBS6

In Dennis en de Vrije Geesten gaat Dennis van der Geest elke week bij drie mensen langs die vaak in tenten, woonwagens of andere zelfgemaakte bouwwerken wonen. Zo ook Alowieke. Zij verkocht haar succesvolle rondvaartbedrijf in Utrecht en trekt nu met een wagen door het land op zoek naar inspiratie voor een boek.

Reportage: Proef Eenzaamheid

22.25 - 23.05 uur op NPO1

De vrouw van Co (77) zit in een verzorgingstehuis en kan niet meer praten. Hoewel Co dagelijks bij haar langsgaat, is hij erg eenzaam. Ton (72) speelt in een band. Hij komt langzamerhand meer te weten over Co en haar eenzaamheid.

Dit is er verder te zien op televisie in november.

Film: Mord in Eberswalde

20.15 - 21.45 uur op ARD

DDR in de jaren zeventig. Na de brutale moord op een negenjarige jongen moet inspecteur Gödicke (Ronald Zehrfeld) samenwerken met een kolonel van de Stasi (Florian Panzer).

Deze films en series staan vanaf november nieuw op Netflix.