Het vierde seizoen van het SBS6-programma Paleis voor een Prikkie is dinsdagavond met 819.000 kijkers van start gegaan.

Dat aantal was net niet groot genoeg voor een plek in de top tien van de dagtop-25 van Stichting KijkOnderzoek. Het programma moet Pauw (823.000) en De Rijdende Rechter (868.000) boven zich dulden.

In Paleis voor een Prikkie staan Rogier Smit en Frank Jansen centraal. Samen moeten ze voor een bedrag van maximaal 250 euro een woning renoveren.

"Als we geld in het budget tekortkomen, dan gaan we iets doen waardoor we geld genereren. In een van de afleveringen komt een vrouw naar ons toe die ons 15 euro toestopt in ruil voor een foto. Dat gebeurde buiten beeld, dus dat moest wel even opnieuw, maar verder dan dat gaat het niet", zei Jansen in een interview met NU.nl.

De voetbalwedstrijd Chelsea-Ajax (4-4) trok 2,45 miljoen kijkers en is daarmee het best bekeken programma van de dinsdagavond. De speciale uitzending van De Wereld Draait Door, die in het teken stond van honderd jaar radio-uitzendingen in Nederland, werd door 1,24 miljoen mensen bekeken.