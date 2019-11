Erik de Zwart moest huilen toen in 1974 de piratenzender Veronica uit de lucht ging. Dit vertelt de radiomaker en oprichter van Radio 538 woensdag in gesprek met het AD in een terugblik op zijn favoriete radiomomenten, ter gelegenheid van honderd jaar radio-uitzendingen in Nederland.

"Het moet de eerste en laatste keer zijn geweest dat ik als luisteraar een traantje liet", aldus de 62-jarige De Zwart op de dag dat het precies honderd jaar geleden is dat de eerste Nederlandse radio-uitzending de lucht in ging. "Die beroemde zin van Rob Out op 31 augustus 1974, het einde van piratenzender Veronica: 'Met het afscheid nemen van Veronica sterft ook een beetje de democratie. Dat spijt mij... voor Nederland.' Vanaf dat moment waren we veroordeeld tot De Muzikale Fruitmand van de EO."

"Een jaar eerder liep ik als 16-jarig jochie nog mee in een demonstratie tegen het schrappen van het station", vertelt De Zwart, die jarenlang op de radio De Nederlandse Top 40 presenteerde. "Het zou me niets verbazen als daar toen zo'n 200.000 mensen aan deelnamen, misschien wel meer dan in de opstand tegen de kernwapens. Voor mijn generatie was dit iets enorms. Wij werden beroofd van onze vrijheid, zo voelde dat."

Voor De Zwart was de uiteindelijke legale FM-radiofrequentie van het door hem opgerichte Radio 538 de revanche voor het verdwijnen van Radio Veronica, ruim twintig jaar eerder. "Toen we Radio 538 in 1995 eindelijk, na tegenslag op tegenslag, op de FM kregen, was dat de ultieme wraak. Een persoonlijk hoogtepunt."

Het is woensdag precies honderd jaar geleden dat de eerste Nederlandse radio-uitzending begon. Op 6 november 1919 verzorgde radiopionier Hanso Idzerda vanuit Den Haag de eerste radio-uitzending. Om acht uur 's avonds begon Idzerda's eerste uitzending met de mars Turf in je ransel.