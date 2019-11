Sergio Herman (49) staat graag met vrouwen in de keuken, vertelt hij aan NU.nl. Ook zijn collega-chef-koks Joris Bijdendijk (35) en Jermain de Rozario (35) zouden graag meer vrouwelijke chef-koks zien. "Vrouwen proeven goed."

Over de vraag waarom er relatief weinig vrouwen zijn die het maken als chef-kok, heeft De Rozario, die samen met Bijdendijk en Herman de cover van Linda.MAN siert, veel nagedacht. "Ik denk dat het met vroeger te maken heeft, toen iedereen nog stond te schreeuwen in de keuken. Mannen communiceren meer kortaf, die roepen 'Flikker op, klootzak!' tegen elkaar en zijn het dan twee seconden later weer vergeten. Vrouwen moeten zoiets langer verwerken, denk ik."

Herman denkt dat de lange en onregelmatige uren sommige vrouwen afschrikt. "Ik heb veel vrouwen zien verdwijnen uit de keuken, uiteindelijk kiezen ze vaak toch meer voor hun privéleven." Hij vindt dat jammer. "Vrouwen zorgen voor een goede dynamiek in de keuken, ze werken punctueel en kunnen goed proeven."

Ook Bijdendijk zou graag meer vrouwen in de keuken zien. "In Zuid-Amerika en in Italië zie je wel veel vrouwelijke chef-koks, maar hier in Nederland is het inderdaad nog een beetje een mannenwereld. Terwijl het juist hartstikke fijn is om vrouwen in de keuken te hebben, die houden het testosteron een beetje in toom en zorgen dat alles goed georganiseerd is." Volgens Bijdendijk koken vrouwen op een andere manier. "Waar mannen vaak robuuste gerechten maken, koken vrouwen vaak gevoeliger en sensueler. Daar hou ik erg van."

Net als in veel andere sectoren lijkt er ook in de horecawereld langzaam maar zeker meer aandacht te komen voor een prettige werkomgeving en een gezondere balans tussen werk en privé.

Herman, die in zijn carrière talloze Michelinsterren verzamelde, ziet zo'n verandering in ieder geval bij zichzelf: "Voor mij is het ook deel van het ouder worden: ik draai nu vooral op ervaring, in plaats van bewijsdrang. Dat is heerlijk", vertelt hij.

Herman: 'Vroeger had je rouwdouwers waar je wekenlang tegen tekeer kon gaan'



Herman merkt ook dat de mensen die voor hem werken anders in het leven staan. "De balans tussen werk en privé is nu veel belangrijker. Vroeger had je echte rouwdouwers, daar kon je dagenlang of zelfs wekenlang tegen tekeergaan, en dan stonden ze er nog steeds. Tegenwoordig moet je subtieler te werk gaan, want anders zijn ze zo weg. Dan gaan ze ergens anders werken."

De Rozario , die sinds 2016 zijn eigen sterrenrestaurant De Rozario runt, ziet iets soortgelijks gebeuren. "Vroeger had je mensen die zelfs betaalden om voor bijvoorbeeld Cas Spijkers te mogen werken. Nu moet je wel echt met goede werkvoorwaarden aankomen." Toch blijft het hard werk, benadrukt hij. "Dat taaie blijft. Het is niet alsof we nu allemaal softies zijn, die dingen als 'Zou je alsjeblieft dit pannetje even willen schoonmaken?' tegen elkaar zeggen."

Volgens Bijdendijk, die onlangs zijn restaurant Wils opende, gaat het er minder militair aan toe in de keuken. "Dat past ook niet meer bij Nederland." Hij vindt het belangrijk dat zijn personeel zich goed voelt. "Happy mensen in de keuken zorgen voor happy gerechtjes op tafel."