Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor de dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: How To Be a Man

21.10 - 22.00 uur op NPO2

Margriet van der Linden fantaseerde vroeger over hoe het zou zijn om een jongen te zijn, als haar broer de deur uitging zonder zich te hoeven verantwoorden. Voor deze serie reist Van der Linden naar onder meer Syrië, Mexico en de VS om te zien hoe het is om daar man te zijn.

Dit is er verder te zien op tv in november.

Realityserie: Paleis voor een Prikkie

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Frank Jansen en Rogier Smit zijn terug voor het vierde seizoen van Paleis voor een

Prikkie, waarin ze weer met een klein budget verwaarloosde huizen omtoveren tot een paleis.

Film: The Theory of Everything

20.30 - 23.00 uur op SBS9

Stephen Hawking (Eddie Redmayne) wordt verliefd op de arts-assistent Jane (Felicity Jones), waar hij later mee trouwt. Net na het huwelijk wordt bij Hawking ALS, een ongeneeslijke spierziekte, gediagnosticeerd.

Als je na deze film nog in de stemming bent, bekijk dan ook deze zes verdrietige films.

Film: One True Thing

23.00 - 1.25 uur op SBS9

Ellen (Renée Zellweger) is een ambitieuze jonge vrouw uit New York die het wil maken als journalist. Als ze haar familie bezoekt op het platteland, ontdekt ze dat haar moeder Katherine (Meryl Streep) heel ziek is geworden. Haar vader George vraagt Ellen naar het ouderlijk huis terug te keren om voor Katherine te zorgen.

Deze films en series staan vanaf november nieuw op Netflix.

Film: The Legend of Zorro

20.30 - 23.10 uur op RTL 8

Zorro (Antonio Banderas) kan zijn oude leven niet weerstaan waardoor zijn vrouw Eléna (Catherine Zeta-Jones) en hun zoontje hem verlaten. Als Zorro de nieuwe man in Eléna's leven ontmoet, vertrouwt hij hem niet en gaat op onderzoek uit.

Dit zijn de tien beste films die nu op Netflix staan.