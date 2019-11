336.000 mensen hebben maandagavond naar het nieuwe programma van Britt Dekker op SBS6 gekeken. De presentatrice is met Opgezadeld met Britt te zien op het tijdslot van Chateau Meiland.

Naar het programma over de familie Meiland kijken iedere week meer dan een miljoen kijkers. Die cijfers weet Dekker voorlopig nog niet te halen met haar eigen realityserie.

De 336.000 kijkers zijn niet voldoende om een plaats in de dag top 25 van Stichting KijkOnderzoek te behalen: daarvoor waren minstens 431.000 kijkers nodig. Zo veel mensen keken naar Harry Potter and the Order of the Phoenix op Net5.

615.000 mensen zagen de eerste aflevering van Voor Hetzelfde Geld, het nieuwe programma van Natasja Froger. De presentatrice laat stedelingen daarin zien wat voor huis ze met hun budget zouden kunnen kopen buiten een grote stad.

Het best bekeken programma van de maandagavond is het NOS Journaal van 20.00 uur, met ruim 2,07 miljoen kijkers. Ook Het geheime dagboek van Hendrik Groen werd goed bekeken: 1,67 miljoen mensen zagen de nieuwe aflevering.