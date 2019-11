Kim Kardashian spant zich achter de schermen in om de executie van Rodney Reed tegen te gaan. De realityster zou de terdoodveroordeelde ook gesproken hebben, meldt TMZ maandag.

Reed werd in 1998 veroordeeld voor de moord op de 19-jarige Stacey Sites in 1996. Volgens de politie zou hij haar eerst verkracht hebben en daarna gewurgd. Reed heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Een voormalige medegevangene van de man zegt de identiteit van de ware moordenaar te kennen.

De terechtstelling van Reed staat gepland op 20 november. "Hoe kun je een man executeren wanneer er gegronde aanwijzingen zijn die hem vrijpleiten?", vroeg Kardashian in oktober via Twitter uitleg aan de gouverneur van de staat Texas, waar de executie zal plaatsvinden. "Ik vraag je met klem om te doen wat juist is."

Kardashian heeft zich eerder ingespannen voor gevangenen. Zo pleitte ze eerder succesvol voor de vrijlating van de 31-jarige Cyntoia Brown, die op haar zestiende tot levenslang werd veroordeeld voor het doodschieten van een seksklant. Brown werd in augustus vrijgelaten.

Kardashian is een dochter van de overleden strafpleiter Robert Kardashian. Haar vader was één van de advocaten van O.J. Simpson, die midden jaren negentig in een geruchtmakend proces werd vrijgesproken van de moord op zijn ex-vrouw en een goede vriend van haar. Dochter Kim studeert rechten en is van plan in 2022 het examen af te leggen om toe te treden tot de Amerikaanse orde van Advocaten.