Het quizprogramma Jan Houdt Hoop is na de eerste aflevering meteen al stopgezet. Nieuwslezer Jan de Hoop, die de show presenteerde, vond het zelf niet goed genoeg.

"Ik was zo ontevreden over het eindresultaat dat ik Peter van der Vorst verzocht het van de buis te halen", aldus De Hoop via Twitter. Wel houdt hij de mogelijkheid open dat hij in de toekomst nog eens met een andere show komt. "We blijven praten over een programma waar we wel blij van worden."

Jan Houdt Hoop was het quizmasterdebuut van De Hoop, die al sinds 1989 als nieuwslezer werkt bij RTL. In de quiz zou De Hoop gaan testen hoe het met de algemene kennis van jongeren gesteld is.

Die formule bleek niet zo goed te werken. De show trok nog geen 200.000 kijkers.

"De vorm was totaal doorgeschoten", verklaarde RTL-programmadirecteur Van der Vorst aan RTL Boulevard. "Het past niet bij Jan."