Ellen DeGeneres ontvangt op 5 januari tijdens de uitreiking van de Golden Globes de Carol Burnett Award. Ze krijgt de oeuvreprijs voor haar werk in de televisiewereld, maakt de Hollywood Foreign Press Organisation, die de prijs uitreikt, maandag bekend.

"DeGeneres is een pionier die al bijna 25 jaar met charme en scherpe humor haar publiek weet te boeien", stelt Lorenzo Soria, president van de Hollywood Foreign Press Association. "Ze gebruikt haar platform om vriendelijkheid en plezier te verspreiden. We kijken ernaar uit om haar wapenfeiten met haar te vieren tijdens de ceremonie."

DeGeneres brak in 1994 door bij het grote publiek met haar hoofdrol in de sitcom Ellen. De serie was tot 1998 te zien en in 2000 kreeg ze wederom een sitcom, ditmaal onder de naam The Ellen Show. In 2003 begon ze met de presentatie van The Ellen DeGeneres Show, haar eigen talkshow.

De prijs werd in 2018 vernoemd naar en voor het eerst uitgereikt aan televisieactrice en comédienne Carol Burnett. Het is de televisievariant van de Cecil B. DeMille Award die jaarlijks tijdens de Golden Globes wordt uitgereikt aan een persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de filmwereld.