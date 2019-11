Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor de maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityserie: Opgezadeld met Britt

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Britt Dekker haalt het allerbeste paard, genaamd George, waar ze ooit op gereden heeft in Spanje. Samen trainen ze voor het NK Dressuur.

Dit is er verder te zien op televisie in november.

Reportageserie: Bureau Burgwallen

21.30 - 22.30 uur op RTL 4

In deze serie volgt Ewout Genemans agenten van het Amsterdamse Bureau Burgwallen. De eerste aflevering zou vorige week al uitgezonden worden, maar de serie is op het laatste moment verplaatst en vervangt nu het geplande derde seizoen van The Good Doctor.

Deze films en series staan vanaf november nieuw op Netflix.

Documentaire: 2Doc: Mevrouw Faber

20.55 - 22.00 uur op NPO2

Harm werd geboren in Friesland en trouwde met Siepie. Hij bezocht graag de autocross en tussendoor reed hij in zijn vrachtwagen. Maar Harm droeg steeds vaker dameskleding en droomde van een leven als vrouw. Inmiddels gaat hij door het leven als Harriette.

Realityserie: Harrie: van het Kamp naar de Ring

21.30 - 22.00 uur op Spike

Harrie Snijders werd bekend door zijn deelname aan Ex on the Beach: Double Dutch afgelopen seizoenen. Deze man uit Eindhoven gaat nu niet achter de dames aan, maar staat in de boksring.

Nog wel zin in een realityshow als Ex on the Beach? Bekijk dan dit lijstje met de beste realityshows.

Film: Harry Potter and the Order of the Phoenix

20.30 - 23.10 uur op Net5

Harry (Daniel Radcliffe) begint aan zijn vijfde jaar op Zweinstein. Al snel komt hij erachter dat niet iedereen gelooft dat Voldemort is teruggekeerd. Ondertussen blijken de lessen van de nieuwe Verweer tegen de Zwarte Kunsten-docent nogal tegen te vallen, dus besluiten Harry en zijn vrienden om het zichzelf te leren.