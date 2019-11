Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Thomas Berge.

Nadat vorige week Kelvin Boerma (Kalvijn) het veld moest ruimen, lag het voor de hand dat ook deze week een deelnemer uit dat 'bondje' zou sneuvelen. Omdat Tim Coronel nog op winnaarseiland zat, werden de pijlen al snel gericht op Thomas Berge. Tijdens een proef waarbij de kandidaten een parcours af moesten leggen met gewichten om hun schouders, werd dit duidelijk. De deelnemers die afvielen, mochten hun gewichten om een van de kandidaten hangen die nog in het spel zaten en Berge was meteen de klos.

De proef werd gewonnen door Shary-An Nivillac die daarom naar winnaarseiland mocht en Akwasi met zich meenam. Aldaar won ze een proef van Coronel en werd duidelijk dat ze een dubbelspel aan het spelen is. Coronel keerde terug naar de eilandraad, maar zijn stem op Fien Vermeulen was niet genoeg om Berge in het spel te houden. Met slechts één stem verschil moest de zanger het spel verlaten.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Na het afscheid nemen van de overgebleven deelnemers, werd ik gelijk opgevangen door de kandidatenbegeleider. Er moest meteen nog een stukje gefilmd worden met Kaj (Gorgels, een van de presentatoren van Expeditie Robinson, red.). Toen kreeg ik wel meteen eten en dat was natuurlijk superlekker. Dan duurt het nog wel twee dagen voordat je op een vlucht wordt gezet en dan is het wel raar om weer thuis te zijn. Je moet aan alles wennen wat ineens weer om je heen is, omdat je zo lang met een klein groepje op een eiland hebt gezeten."

Je nam in de uitzending afscheid met een glimlach op je gezicht. Moest de echte klap nog komen of had je direct vrede met je uitschakeling?

"Ik had eigenlijk meteen een gevoel van berusting. Het is goed zo. Ik heb gelijk een knop om kunnen zetten. Natuurlijk was het nog een spannende eilandraad en scheelde het uiteindelijk maar één stem, maar dat maakte het voor mij niet extra zuur. Ik heb er geen geheim van gemaakt dat ik de eerste zanger wilde zijn die de finale zou halen. Ik kwam om te winnen, anders kun je net zo goed niet meedoen, maar proeven winnen en de samensmelting halen was natuurlijk ook lekker. Van sommige kandidaten hoor ik wel dat ze het er nog moeilijk mee hebben als ze terug zijn in Nederland, maar ik heb het gelukkig meteen een plekje kunnen geven."

Wat denk jij dat de reden is dat je eruit ligt?

"Ik denk dat het wel duidelijk was dat ik eruit moest, omdat ik een te sterke speler was. Het is natuurlijk een tactische zet om die eruit te spelen. Dat hebben de andere kandidaten ook gewoon toegegeven. Fien zei meteen dat dit de reden was om mij eruit te werken."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had het allemaal nog tactischer aan kunnen pakken, maar dat zit gewoon niet in me. Dat is niet wie ik ben. Ik ben een altijd blije en positieve gozer en dat zal ik blijven. Ik schrok wel van het dubbelspelletje wat Shary-An heeft gespeeld. Dat vond ik niet fijn om te zien. Maar goed, ieder z'n spel natuurlijk, het is wat het is. Die tactische zetten zijn onderdeel van het spel en ik blijf daar niet mee zitten. Ik vergeef het de andere kandidaten gelijk."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Wat denk je van Mariana (Verkerk, red.). What the fuck! Die geniept overal tussendoor. Ik vind dat heel apart. Zij speelt het spelletje zo ontzettend slim. Je weet het ook nooit met de iets oudere deelnemers. Johnny Kraaijkamp jr. schopte het ook behoorlijk ver vorig seizoen (de acteur viel als tiende af in 2018, red.)."

Waar heb je jezelf mee verrast tijdens je deelname?

"Ik heb vooral veel zelfreflectie geleerd, omdat je continu op de proef wordt gesteld. Je moet je eigen eten zoeken en hebt trek. Ik vond het bijzonder om te zien hoe sommige anderen daar echt niet tegen konden. Ik kwam er daar achter dat ik altijd optimistisch blijf. Ik was al negen keer gevraagd en voelde me er dit keer pas echt klaar voor. Dit was het moment en het is me ook niet tegengevallen. Expeditie was wel wat ik ervan had verwacht."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Ik denk dat Fien er de volgende aflevering wel uitgaat. Ze overleefde nu maar net de stemming en ik denk dat Tim nog wel een appeltje te schillen heeft met haar nadat ik werd uitgeschakeld."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Tim en Hugo (Kennis, red.) zijn twee heel goede spelers. Ze zijn supersterk en willen er echt volledig voor gaan. Zij zitten helemaal in het spel."