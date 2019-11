Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor de zondagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Serie: War of the worlds

21.00 – 21.55 op FOX

De inwoners van het moderne Europa worden uitgeroeid door een alien-invasie. Je volgt in deze serie acht afleveringen lang de overlevenden, die in kleine groepjes door de verlaten straten schuimen.

Talkshow: Café Hendriks & Genee

22.30 – 23.30 op Veronica

De kroeg als plek om te discussiëren over sport en wat verder ter tafel komt met wie er op dat moment toevallig aanwezig is. De kijkcijfers van Café Hendriks & Genee kwamen de vorige keer niet boven de 220.000 uit. Tijd voor een nieuwe poging.

Dramaserie: De Twaalf

21.05 – 21.55 op Eén

Nog voor de eerste aflevering van deze serie is vertoond, is De Twaalf verkocht aan meerdere landen. Het verhaal draait om een twaalfkoppige volksjury in een Belgisch gerechtshof.

Film: X-Men: The Last Stand

20.30 – 22.30 op Veronica

Een laboratorium ontwikkelt een middel waarmee de mutanten menselijk kunnen worden. Als ze het innemen verliezen ze hun krachten. Dit leidt tot een hevige strijd tussen Charles Xavier (Patrick Stewart) en Magneto (Ian McKellen). Bekijk hier alle X-Men-films gerankt van slecht tot goed.

Film: The Associate

20.30 – 22.45 op SBS9

Totaal gedesillusioneerd neemt Laurel (Whoopi Goldberg) ontslag en ze besluit dat ze een blanke man zou moeten zijn om serieus genomen te worden. Laurel gaat aan de slag en creeërt samen met haar assistente een fictieve blanke baas.

