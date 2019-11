De eerste aflevering van Pauls nummer 1 show is op zaterdagavond door 805.000 mensen bekeken. De nieuwe show van Paul de Leeuw kwam daarmee op de tiende plek van best bekeken programma's op de zaterdagavond.

De Leeuws programma op RTL 4 liet concurrent Superkids op SBS6 achter zich. Die talentenjacht met onder meer de juryleden Wibi Soerjadi en Maan trok 663.000 kijkers.

Beide shows moesten het echter afleggen tegen Mindf*ck Caribbean, waar in totaal 1,3 miljoen mensen naar keken.

Het best bekeken programma van zaterdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, waar bijna 1,7 miljoen mensen naar keken. Het satirische actualiteitenprogramma Even tot hier trok in zijn derde aflevering ruim 1,1 miljoen kijkers en kwam daarmee op een vierde plek.