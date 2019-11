Hoewel op sociale media vaak het verhaal rondgaat dat sommige onderdelen van Paleis voor een Prikkie in scène zijn gezet, klopt daar volgens Frank Jansen niets van. Samen met zijn echtgenoot Rogier Smit is hij vanaf 5 november te zien in de vierde reeks van het SBS-programma, waarin ze voor maximaal 250 euro een woning een metamorfose geven.

"Zo erg dat die geruchten gaan, want alles wat er gebeurt is echt", vertelt de 73-jarige voormalige binnenhuisarchitect aan NU.nl.

"Als we geld in het budget tekortkomen, dan gaan we iets doen waardoor we geld genereren. In één van de afleveringen komt een vrouw naar ons toe die ons 15 euro toestopte in ruil voor een foto. Dat gebeurde buiten beeld, dus dat moest wel even opnieuw, maar verder dan dat gaat het niet."

Jansen, die samen met zijn 44-jarige echtgenoot al drie reeksen van het programma heeft gemaakt, haalt veel plezier uit de metamorfoses die tot stand komen door bijvoorbeeld een bezoek aan de kringloopwinkel.

"Maar het belangrijkste is dat de mensen blij zijn. Vaak moeten ze ook huilen, soms pas als de camera's uit zijn. De reacties van kinderen vind ik het leukst. Ouders kunnen hun reactie misschien nog weleens faken, kinderen zijn zo oprecht en eerlijk, die janken als ze willen janken."

'Soms vechten om eigen zin door te drijven'

Jansen en Smit, die samenwonen in Frankrijk, merken dat hun samenwerking geen negatieve invloed heeft op hun relatie. "Nee hoor, samenwerken met hem is een feest. Hij heeft veel verfrissende ideeën, al moet ik soms vechten om mijn eigen zin door te drijven. Soms botst dat."

De dynamische wisselwerking tussen hem en Smit lijkt een groot onderdeel van de populariteit van het SBS-programma. "Rogier wil vaak iets dat ik niet wil, iets dat wel vaker voorkomt in mijn leven. Ik zoek altijd partners uit die naar links gingen als ik naar rechts wilde", vertelt Jansen. "Gelukkig maar, anders is het ook niet spannend, ik zoek wel uitdaging in het leven."

Paleis voor een Prikkie wist altijd hoge kijkcijfers te scoren - vaak boven de 800.000. Iets dat Jansen regelmatig merkt. "Eigenlijk zou je denken dat het nóg hoger is", lacht hij. "Het lijkt soms namelijk wel of iedereen ons kent. In elke winkel worden we herkend, ook door kleine kinderen."

Een supermarktbezoek is hierdoor lastig geworden, vertelt Jansen. "En ook bij een rodeloperevenement laatst stonden de vips in de rij om met ons op de foto te kunnen. Je zou eigenlijk zeggen dat we vijftien miljoen kijkers hebben. Ik word er enorm blij van hoor, het geeft me heel veel positieve energie."

Paleis voor een Prikkie is vanaf 5 november wekelijks om 20.30 uur te zien op SBS6.