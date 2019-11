Sis van Rossem, die samen met haar broers Maarten en Vincent te zien is in de NTR-show Hier zijn de Van Rossems, zou nu nee zeggen tegen deelname aan het programma. De 74-jarige kunsthistorica kan zich niet goed vinden in de manier waarop het productieteam de uitzending in elkaar zet.

Het Parool leerde van Maarten van Rossem dat zijn zus boos wordt wanneer de productie in haar uitspraken knipt. "Ik word daar woedend van", zegt Sis van Rossem. "Als ze me nu zouden vragen, zou ik zeggen: nee, dank u wel. Ik heb geen enkele behoefte om aan zo’n onbenullig, oppervlakkig programma mee te doen."

De opnames van het zesde seizoen zijn net achter de rug. Op de vraag waarom ze toch met het programma meedoet, antwoordt Van Rossem: "Voor de man in de straat. Ik word non-stop aangesproken, vaak op een heel leuke manier. Dan komen ze voorzichtig naar me toe, en zeggen ze: 'Mevrouw, we keken al jaren geen tv meer, maar uw programma met uw broers vinden we zó informatief en leuk, daarvoor blijven wij thuis.'"

Van Rossem zegt niet door te hebben dat de camera's meedraaien wanneer zij met haar broers opnames heeft van het programma, waarin zij steden bezoeken en daar praten over de geschiedenis, kunst en architectuur die de plaats te bieden heeft.

"Ik ben gewoon met mijn broers in gesprek", gaat Van Rossem verder. "Maar mijn mooie verhaal wordt wel verminkt door iemand die er geen verstand van heeft. Weet je dat collega's mij hebben opgebeld om te vragen of ik aan het dementeren ben?"

'Opnames zijn slopend'

De opnames van Hier zijn de Van Rossems noemt de kunsthistorica "slopend vermoeiend". "We hebben twee dagen opnames voor een aflevering, en dat hoeft geen seconde langer te duren. Ik weet zeker dat de jongens dat ook vinden. Het liefste zouden we het natuurlijk in ons eentje presenteren."

De nieuwe aflevering van Hier zijn de Van Rossems zullen begin 2020 worden uitgezonden. Sis van Rossem is hoogstwaarschijnlijk niet te zien in Broeders in Berlijn, het nieuwe reisprogramma van de familie Van Rossem. Van Rossem lijdt aan een longemfyseem en kon hierdoor niet bij de opnames aanwezig zijn.