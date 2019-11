Er komt op RTL 4 een tweede seizoen van Ranking the Stars. Dat heeft presentator Paul de Leeuw zaterdag bevestigd in RTL Boulevard.

"Ja, er komt een nieuw seizoen", vertelt De Leeuw, die zaterdagavond op RTL 4 te zien is met Pauls Nummer 1 Show . "Ik ben er heel blij mee."

Onlangs werd de achtste en voorlopig laatste aflevering van Ranking the Stars uitgezonden. "Het was een leuk seizoen, met Martien (Meiland, red.) en Anny (Schilder). Ik hoop ook dat Richard Groenendijk weer gaat meedoen."

Groenendijk was in meerdere reeksen van het programma te zien, toen het nog werd uitgezonden op de publieke omroep.

In een reactie aan RTL laat de cabaretier weten dat hij eigenlijk al "klaar was" met het programma, maar toch weer wat weemoed voelde toen hij de nieuwe afleveringen keek. "Een beetje alsof je verkering uit is." Groenendijk grapt door De Leeuw omgekocht te kunnen worden met "een hoop Zaanse mayonaise".

Programma verhuisde met De Leeuw naar RTL

Ranking the Stars, dat eerst bij de publieke omroep te zien was, leek van televisie te verdwijnen nadat de NPO het als 'te veel entertainment' had bestempeld. Nadat De Leeuw in 2018 al de overstap maakte van BNNVARA naar RTL, verhuisde zijn programma alsnog mee.

Het programma op RTL 5, waarin bekende Nederlanders elkaar rangschikken aan de hand van een ludieke stelling, kon ook op de commerciële zender rekenen op goede kijkcijfers.