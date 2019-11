Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: Temple

21.00 - 22.00 uur op BBC First

Chirurg Daniel Milton (Mark Strong) probeert zijn vrouw in leven te houden, maar wordt gedwongen om het op te geven. Hij vlucht met haar naar het verlaten metrostation Temple, waar hij met de hulp van paranoïde Lee (Daniel Mays) en de medisch onderzoeker Anna (Carice van Houten) een illegale kliniek opzet. Zaterdag is bekendgemaakt dat deze serie een tweede seizoen krijgt.

Spelprogramma: Pauls Nummer 1 Show

20.00 - 21.30 uur op RTL 4

Na het presenteren van Ranking the Stars begint Paul de Leeuw met een nieuw programma: Pauls Nummer 1 Show. Hierin gaan drie gasten, die allemaal één ding gemeen hebben, de strijd met elkaar aan in een interessante quiz.

Spelprogramma: Bankgiro Miljonairs

21.30 - 22.30 uur op RTL 4

Met kijkcijfers van één miljoen, was de terugkeer van Lotto Weekend Miljonairs afgelopen seizoen een groot succes. Tijd voor een nieuw seizoen met Robert ten Brink.

Drama: Fearless

22.40 - 23.20 uur op NPO2

23-jarige Kevin (Sam Swainsbury) werd schuldig bevonden aan moord, en veertien jaar later is er nog steeds weinig reden om aan te nemen dat hij de moord op een tiener niet op zijn geweten heeft. Wanneer advocaat Emma Banville (Helen McCrory) bezoek krijgt van Kevins vriendin Annie, die beweert dat haar vriend erin is geluisd, besluit ze de zaak op te pakken.

Reality: Wij Emigreren

21.25 - 22.30 uur op SBS6

Programma's waarin families over de grens proberen een bestaan op te bouwen zijn heel populair. NPO bedacht in 2005 al Ik Vertrek en nu komt SBS met Wij Emigreren.