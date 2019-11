YouTuber Jessie Maya vertelt in haar vlogs regelmatig over cosmetische behandelingen en laat zien wat ze aan haar lichaam laat veranderen. Daardoor krijgt ze vaak te horen dat ze niet het goede voorbeeld geeft, waar ze het volledig mee eens is.

"Ik scheld in mijn video's, en ik rook soms wiet op camera. Ik vind dat je jezelf moet kunnen veranderen als je dat wil", aldus de 22-jarige contentmaker, die veel jonge volgers heeft, in gesprek met de Volkskrant. "Het is niet mijn taak die kinderen op te voeden."

Jessie Maya krijgt in ruil voor online aandacht gratis cosmetische behandelingen aangeboden. Ze heeft vanaf haar achttiende lipfillers, heeft haar borsten al meerdere keren laten vergroten en laat haar wenkbrauwbot vlakker maken. Het doel is er "zo gelukt mogelijk" uit komen te zien.

"Je hebt altijd van die mensen die zeggen: 'Je moet je onzekerheid van binnen oplossen, in je hoofd, en niet van buiten.' Maar waarom zou je? Je kunt iets zó makkelijk laten veranderen."

Kritiek op onrealistisch beeld van geslachtsverandering

Vanuit de transgendergemeenschap krijgt ze de kritiek dat ze een onrealistisch beeld laat zien van een geslachtsverandering. Jessie Maya werd geboren als Jeroen en toonde op haar YouTube-kanaal het proces van haar geslachtsoperatie. Dat zij allerlei dure cosmetische ingrepen kan laten doen, zorgt volgens critici voor een onrealistische beeld. De YouTuber dacht vroeger zelf echter ook dat ze nooit dergelijke ingrepen zou kunnen betalen.

"Maar wat heb ik gedaan? Ik heb mijn reet eraf gewerkt om te zorgen dat ik al die ingrepen wel kan laten doen. In plaats van te lopen zeiken."