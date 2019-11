De finale van The Masked Singer heeft RTL4 1,9 miljoen kijkers opgeleverd, waarmee het programma ruim wint van de concurrentie bij SBS 6. Naar de finale van Dance Dance Dance, dat voor het eerst niet bij RTL te zien was, keken 598.000 mensen.

De finale van The Masked Singer werd gewonnen door Tania Kross, die het personage 'de robot' bleek te vertolken. Zanggroep OG3NE won het dansprogramma Dance Dance Dance. De zussen Amy, Shelley en Lisa Vol versloegen in de finale zanger Vinchenzo en YouTuber Nochtli Peralta. Het was voor het eerst dat een drietal meedeed aan het programma.

Het succes van The Masked Singer heeft er voor gezorgd dat er direct ook een tweede seizoen is besteld van het programma, zo vertelde jurylid Gerard Joling vrijdag bij Beau.

Ook naar Flikken Rotterdam, dat bij NPO1 op hetzelfde tijdstip werd uitgezonden als de twee programma's bij de commerciële zenders, keken meer mensen dan naar Dance Dance Dance: 1,06 miljoen mensen zagen de nieuwe aflevering van de serie.

Met 1,9 miljoen kijkers is The Masked Singer het best bekeken programma van de vrijdagavond. Het NOS Journaal van 20.00 uur staat regelmatig op die plek, maar moet het nu doen met 1,79 miljoen kijkers en een tweede plaats in de top 25 van de dag.