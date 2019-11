Frits Wester, die begin september kritiek kreeg omdat hij tijdens zijn verslag in RTL Nieuws niet helder oogde, heeft zich voor zijn alcoholprobleem laten opnemen in een kliniek in Zuid-Afrika. De politiek verslaggever voelt zich naar eigen zeggen weer goed, zo liet hij vrijdag weten in RTL Boulevard.

"Het gaat goed met mij", zei de 57-jarige Wester in het entertainmentprogramma. "Ik ben gister weer thuisgekomen. Ik ben 13 kilo afgevallen en nu moet ik nieuwe kleren kopen."

RTL Boulevard-verslaggever Aran Bade liet weten dat Wester volgende week een gesprek heeft met RTL Nieuws over zijn toekomst bij de zender.

Wester en RTL lieten eerder via een gezamenlijke verklaring weten dat de politiek verslaggever een rustpauze inlast. Nu blijkt dus dat hij deze tijd heeft doorgebracht in Zuid-Afrika. Ook zanger Gordon liet zich recentelijk in een Zuid-Afrikaanse kliniek opnemen voor zijn verslavingsproblemen.

De taken van Wester zijn inmiddels overgenomen door het RTL Nieuws-team in Den Haag.

Wester voor het eerst sinds jaren niet bij Prinsjesdag

"Mijn gezondheidsproblemen, gerelateerd aan alcohol, laten het momenteel niet toe om mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Daarom neem ik de komende tijd een rustpauze om aan mijn herstel te werken", liet Wester destijds weten.

De verslaggever kreeg kritiek na zijn optreden in RTL Nieuws op 8 september. Op sociale media ontstond de vraag of hij voorafgaand aan zijn verslag alcohol had gedronken.

RTL en Wester gingen vervolgens in gesprek. Deze gesprekken waren de reden dat Wester later in september niet bij Prinsjesdag aanwezig was.

In oktober 2018 ontstond er ook al ophef over Wester, toen hij een televisieoptreden gaf na het overlijden van Wim Kok. Wester liet toen in een reactie weten dat hij de voorgaande dagen te weinig had geslapen.