De winnaars van The Masked Singer en Dance Dance Dance zijn vrijdag bekendgemaakt. Operazangeres Tania Kross werd in het RTL-zangprogramma uitgeroepen tot favoriete vocalist en zanggroep OG3NE werd gekozen als beste dansers.

In The Masked Singer worden bekende artiesten of andere BN'ers middels een pak omgetoverd tot bijvoorbeeld een dier of fantasiefiguur.

In de finale bleven na zes afleveringen de 'bidsprinkhaan', 'robot', 'leeuw' en 'neushoorn' over, die tijdens de show één of meerdere nummers ten gehore brachten. Het aanwezige publiek mocht vervolgens op hun favoriet stemmen, die werd onthuld door presentator Ruben Nicolai.

Deze personages werden vertolkt door respectievelijk YouTuber Nienke Plas, Kross, acteur Guido Spek en zanger Tim Douwsma, zo werd vrijdag onthuld. Aanwezige juryleden Loretta Schrijver, Carlo Boszhard, Gerard Joling en Buddy Vedder raadden allen goed dat zangeres Kross zich in het robotpak had gehuld.

Tania Kross: 'Zoveel binnenpret'

"Niemand was met mij bezig in het programma", vertelde Kross kort na de uitslag in Beau. "Ik had zoveel binnenpret."

Kross denkt ze haar identiteit in het RTL 4-programma zo lang verborgen kon houden door haar grote stembereik en opleiding als operazangeres. "Ik heb in mijn carri`ere heel vaak voor man gespeeld, omdat er geen tegenwoordig geen gecastreerde mannen meer zijn om de hoge mannenstemmen te zingen. Doordat ik geschoold ben als operazangeres kan ik alles zingen."

'Zou het zo opnieuw doen'

De finale van Dance Dance Dance werd gedanst door zanger Vinchenzo en YouTuber Nochtli Peralta en Amy, Shelley en Lisa Vol, de drie zussen van OG3NE. De Songfestival-deelnemers kregen dankzij hun winst een cheque van 100.000 euro om te besteden aan een goed doel.

"Ik zou het zo opnieuw doen", zei Lisa Vol over haar deelname.

Eerdere seizoenen van het SBS-programma werden gewonnen door onder anderen Holly Mae Brood met Soy Kroon en Buddy Vedder, die een dansduo vormde met Robin Martens.