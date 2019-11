Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Zangwedstrijd: The Masked Singer

20.30 - 22.10 uur op RTL 4

De eerste aflevering trok al anderhalf miljoen kijkers en dat maakt het programma een succes. Wie van de gemaskerde BN'ers wordt de winnaar? En wie zitten er in de kostuums?

Dramaserie: Centraal

21.40 - 22.35 uur op NPO3

Deze nieuwe dramaserie speelt zich af op Rotterdam CS. De zes afleveringen staan op zichzelf en werden door verschillende schrijvers gemaakt. Alleen het treinstation is een vaste waarde in deze verhalen.

Film: Braveheart

20.30 - 00.00 uur op SBS9

De schotse rebellenleider William Wallace (Mel Gibson) verzet zich tegen de wrede Engelse koning Edward I (Patrick McGoohan). Deze heeft het land ingenomen en is een bedreiging voor de vrijheid van alle Schotten.

Film: Playing for Keeps

20.30 - 22.35 uur op RTL 8

Profvoetballer George Dryer (Gerard Butler) keert na zijn carrière terug naar de plek waar hij ooit een gezin had. Als coach van het plaatselijke voetbalteam probeert hij de verstoorde band met zijn zoon Lewis te herstellen.

Film: Donnie Brasco

20.30 - 22.45 uur op Spike

FBI-agent Joe Pistone (Johnny Depp) neemt de identiteit aan van gangster Donnie Brasco om te infiltreren in de New Yorkse maffia. Hij raakt bevriend met Lefty Ruggiero (Al Pacino) en komt in een lastig parket: zijn werk uitvoeren of Lefty redden?

