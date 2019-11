Twee freelancers zijn door de rechter in het gelijk gesteld in twee afzonderlijke zaken die ze aanspanden tegen DPG Media (voorheen bekend als de De Persgroep). De twee journalisten wilden meer betaald krijgen voor opdrachten. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) stond hen bij en meldt dat de twee 50 procent extra uitbetaald krijgen.

Britt van Uem, die opdrachten doet voor de Twentse krant Tubantia, en Ruud Rogier, die foto's maakt die gebruikt worden door het Brabants Dagblad, kregen te horen dat de tarieven die ze betaald krijgen inderdaad te laag liggen. Ze kregen eerst 13 cent per woord en 42 euro per foto betaald, wat verhoogd is naar respectievelijk 21 cent en 65 euro.

Dat betekent dat DPG Media Van Uem 302,62 euro moet uitbetalen en Rogier nog 299 euro ontvangt. De NVJ en Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) zijn tevreden met de uitspraak. "Dit is een onvoorstelbare hoopvolle dag voor alle zelfstandig werkende (foto)journalisten", aldus secretaris Rosa García López.

De rechter oordeelde dat de tarieven voor freelancers bij DPG Media met 50 procent omhoog moeten, om het verschil in beloning tussen werknemers in vaste dienst en freelancers te verkleinen.

Volgens de NVJ gaat het om een historische uitspraak. Het is de eerste keer dat de rechter op basis van de Wet auteurscontractenrecht ingrijpt in de vrije markt. In deze wet staat dat zelfstandige journalisten recht hebben op een billijke vergoeding. De rechter heeft voor het eerst invulling gegeven aan wat billijk is.

De NVJ organiseerde in januari een landelijke actie voor fotojournalisten. Toen werd al aandacht gevraagd voor de oneerlijke tarieven waar de fotografen volgens de belangenorganisatie voor moeten werken.