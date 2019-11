120 vrouwelijke BBC-medewerkers hebben zich verenigd in de rechtszaak die presentatrice Samira Ahmed aanspande tegen de Britse publieke omroep wegens de ongelijke salarissen van mannen en vrouwen, schrijft The Times vrijdag.

Ahmed klaagt de omroep aan voor 693.000 pond (805.000 euro), omdat ze naar eigen zeggen zes keer zo weinig verdient als haar collega Jeremy Vine. Onder anderen de BBC-presentatrices Naga Munchetty, Louise Minchin en Rachel Burden sloten zich bij de rechtszaak aan.

Ahmed en Vine presenteren beiden een actualiteitenprogramma - Ahmed is presentatrice van Newswatch en Vine presenteert Points of View - en hebben soortgelijke werkzaamheden. Toch verdient de presentatrice 440 pond (510 euro) per aflevering, terwijl de presentator 3.000 pond (3.482 euro) per aflevering betaald krijgt.

De BBC ligt al langer onder vuur wat betreft ongelijke salarissen. In januari 2018 nam Chinacorrespondent Carrie Gracie ontslag bij de omroep, nadat de overheid de BBC had gedwongen openheid van zaken te geven over de salarissen van hun medewerkers.

Mannen verdienen bij BBC aanzienlijk meer dan vrouwen

Daaruit bleek onder meer dat twee derde van de grootverdieners op radio en tv man was en dat enkelen van hen aanzienlijk meer verdienden dan vrouwelijke coryfeeën van hetzelfde niveau.

De BBC gaf toe Gracie te hebben voorgespiegeld dat ze evenveel zou krijgen als Jon Sopel, de BBC-correspondent voor Noord-Amerika. Later kwam uit dat hij jaarlijks tussen de 200.000 en 250.000 pond opstreek, terwijl Gracie een salaris van 135.000 pond had. Uiteindelijk kreeg de Chinacorrespondent haar achterstallige loon uitbetaald.

Ahmed is sinds de ophef rond de ongelijkheid in salaris de eerste BBC-presentatrice die de omroep aanklaagt.