Thijs Römer, Simon Keizer, Peter Faber, Viggo Waas, Sander Lantinga, Kenzo Alvares, Jan Versteegh en Jasper Demollin gaan in For One Night Only voor één keer naakt om aandacht te vragen voor teelbal- en prostaatkanker. Geen kledingstuk blijft aan, wat Römer op het moment suprême toch een beetje doet twijfelen.

De mannen dansen, net als in het Britse televisieprogramma The Real Full Monty, op een verleidelijk nummer en trekken uiteindelijk al hun kleren uit. Zelfs de kleine string die de heren dragen, en dat allemaal om aandacht te vragen voor kanker.

"Wat je krijgt als man als je een beetje spanning hebt, is dat het lijkt alsof je piemel een beetje afstand neemt en eigenlijk een beetje verdwijnt. Dus ik kijk onder die pet (die de deelnemers voor hun geslachtsdeel houden tijdens de dans, red.) en denk: dit kan niet. Ik kan nu niet die pet weggooien", aldus Römer in gesprek met NU.nl, vlak na de opnames van show.

"Ik heb geprobeerd hem in het laatste loopje nog een beetje los te schudden, maar dat mocht niet baten. Linda de Mol zat recht tegenover mij en die leek een beetje teleurgesteld."

Angst om naar het ziekenhuis te gaan

Het naakt gaan deed de mannelijke BN'ers twijfelen, maar het doel van de stripact gaf de doorslag om het tóch te doen.

Faber, met zijn 77 jaar de oudste deelnemer, sloot zich als laatste aan bij de groep, maar wist wel meteen dat hij mee wilde doen. "Je moet jezelf zien als de bestuurder van het voertuig, dus het gaat erom hoe je ermee omgaat. Ook met de angst om naar het ziekenhuis te gaan. Ik heb dat allemaal al lang geleden afgezworen. Toen ik gevraagd werd, wilde ik daarom ook meteen. Ik hoop dat mannen tegen elkaar, en vrouwen tegen hun partner, zeggen dat ze zich moeten laten onderzoeken."

Versteegh: "Heel eerlijk: ik hoorde strippen en dacht meteen dat het niet zo'n goed idee was. Maar dan hoor je het doel en denk je: het is eigenlijk wel heel mooi. Als er voor vrouwen uitstrijkjes zijn bedacht, waarom is er dan zo weinig aandacht voor mannenkanker? Als wij een druppel op een gloeiende plaat kunnen zijn, is het al heel wat."

Dansen was het engst

Hoewel de meeste mensen gruwelen bij de gedachte de kleding uit te trekken voor een publiek van een paar honderd mensen, was het voor de meeste deelnemers iets anders waar ze zenuwachtig van werden: het dansen.

Keizer voelt zich over het algemeen ongelukkig op de dansvloer. "Dus ik was de hele tijd met alle passen bezig en probeerde toch een soort van uitstraling neer te zetten. Doordat dat de focus heeft, denk je echt pas op het allerlaatste moment: hé, wacht eens even, ik klik nu een string open. En dan is het moment alweer bijna voorbij. Natuurlijk sta je wel een beetje te wapperen, dat was gek. Maar mijn geluk was eigenlijk dat ik vooral bezig was met die dans en dat de focus daar lag."

Faber vond het strippen uiteindelijk toch ook wel leuk. "Met je blote reet op het podium en een beetje kijken wie de grootste en de kleinste heeft."

For One Night Only: he-le-maal naakt is donderdag 14 november om 20.30 uur te zien bij Net5.