BNNVARA herhaalt zaterdag een aflevering van de documentaireserie De Strijd vanwege het overlijden van oud-VARA-journalist en programmamaker Kees Driehuis.

De eindredactie van deze tv-serie was in handen van Driehuis die dinsdag op 67-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker.

De tiendelige serie gaat over de eerste fabrieken, de lopende band en het ontstaan van arbeiderswijken. Ook worden in de serie onderwerpen behandeld als het stemrecht en lonen voor arbeiders.

Driehuis begon zijn loopbaan in 1974 bij de omroep VARA die hij altijd trouw bleef. Hij was tot 2018 het vaste gezicht van Per Seconde Wijzer, de spelshow die hij bijna dertig jaar presenteerde.

De aflevering Drees en Den Uyl is aanstaande zaterdag 2 november om 20.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO2. De gehele serie De Strijd wordt vanaf 2 januari herhaald op NPO2.