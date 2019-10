Model en fotograaf Kim Feenstra is binnenkort te zien in haar eigen realityshow. Vanaf 4 november is de eerste aflevering van LIFE OF KIM te zien op Videoland.

In de serie neemt het 34-jarige model de kijkers mee in haar drukke bestaan. Het is volgens Feenstra de bedoeling dat alle facetten van haar leven aan bod komen.

"Er gebeurt momenteel veel in mijn leven. Zo heb ik met mijn grote liefde een huis gekocht dat door ons volledig verbouwd gaat worden", vertelt Feenstra.

Tijdens de afleveringen viert het topmodel haar verjaardag op Ibiza en laat ze zien dat ze na een onrustige periode in haar leven het roer drastisch omgooit. "Je kan veel van me vinden en veel over me zeggen, maar saai, dat ben ik zeker niet", aldus het model.

Kim Feenstra is bekend van haar deelname aan Holland's Next Top Model in 2007. Ze won het programma en was daarna ook te zien als jurylid.

De serie LIFE OF KIM telt zes afleveringen en is vanaf 4 november wekelijks te zien.