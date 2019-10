Nieuwe afleveringen van Toren C zijn vanaf 5 januari op NPO 3 te zien. De serie van en met Maike Meijer en Margôt Ros keert na een pauze van ruim drie jaar terug en biedt in het nieuwe seizoen weer plek aan bekende gasten.

Onder anderen pianist Wibi Soerjadi en rechter en televisiepresentator Frank Visser zullen in de komische serie over het leven op een Nederlandse kantoorverdieping meespelen.

Het nieuwe seizoen is het zevende in de reeks. In Toren C vertolken Ros (54) en Meijer (52) en andere acteurs verschillende personages, zoals portiers en pubermeisjes en uitvergrote karakters uit de kantoortuin.

Verder werken er verschillende gastacteurs mee aan het programma, dat in het najaar van 2008 voor het eerst werd uitgezonden.