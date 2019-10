Renze Klamer gaat vanaf januari het radioprogramma De Nieuws BV op NPO Radio 1 presenteren.

Hij neemt het stokje over van Willemijn Veenhoven, die het televisieprogramma Vroege Vogels gaat presenteren.

De Nieuws BV is in de loop van volgend jaar niet alleen via de radio te volgen, maar wordt tegelijkertijd ook online en op televisie uitgezonden. Klamer presenteert het programma van maandag tot en met donderdag, terwijl Patrick Lodiers de vrijdag voor zijn rekening blijft nemen.

"Ik houd van goede journalistiek met ruimte voor een lach en hier en daar een knipoog, en dat is precies de toon van het programma", reageert de dertigjarige Klamer in een persbericht.

De presentator is nog tot 1 januari 2020 te zien in Kassa als presentator van De Belbus. Vorige week maakte Klamer bekend dat hij vanaf februari ook een latenightshow gaat presenteren op NPO1. Dat programma wordt elke vrijdag rond middernacht uitgezonden.