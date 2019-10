De eerste aflevering van Jan Houdt Hoop, de quiz die wordt gepresenteerd door Jan de Hoop, is woensdagavond bekeken door 173.000 mensen. Het programma op RTL 5 wist daarmee geen plek te veroveren in de top 25 van best bekeken programma's.

Met zijn show, waarin jongeren vragen over onder meer actualiteiten en geschiedenis beantwoorden, maakt De Hoop zijn debuut als quizmaster.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje van RTL 4 trok woensdag bijna 900.000 kijkers. Daarmee staat het programma op de zevende plek in de top tien van Stichting KijkOnderzoek.

In totaal stemden 862.000 mensen af op het programma waarin dit seizoen onder anderen Christina Curry, Steven Brunswijk, Helga van Leur, Kees Tol en Daphne Deckers aan de slag gaan met fotografie.

Meiland behaalde zestiende plek

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok 1.998.000 kijkers en eindigde daarmee op de eerste plaats. Tussen Kunst en Kitsch legde met 1.530.000 kijkers op NPO1 beslag op de tweede plek.

Rooijakkers over de Vloer moest het op RTL 4 doen met 699.000 kijkers en eindigde daarmee op plek twaalf. Martien Meilands Cash of Trash van SBS6 eindigde met 584.000 kijkers als zestiende.

Het programma Dennis en de Vrije Geesten met Dennis van der Geest wist op SBS6 528.000 mensen aan zich te binden en eindigde op de twintigste plaats.