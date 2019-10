Wilfred Genee en Hélène Hendriks beginnen zondag aan de tweede reeks van hun talkshow Café Hendriks & Genee bij Veronica. In vergelijking met de serie afleveringen van afgelopen zomer doen ze het nu met minder gasten, minder rubrieken en meer rust. Ook van uitsmijter Willibrord Frequin is afscheid genomen. Dat vertelt het duo donderdag in het AD.

De eerste serie kreeg afgelopen zomer nogal wat kritiek en behaalde geen al te beste kijkcijfers. Genee zegt daar niet van geschrokken te zijn: "We hebben zeker ook mooie interviews gehad, maar het was juni, elke week 30 graden en ook nog eens het WK voetbal voor vrouwen. In zo'n komkommerperiode was het lastig de kijker te bereiken en konden we niet laten zien wat we waard waren."

Nu de herkansing plaatsvindt in een tijd dat er wel volop nieuws is, vindt Genee dat er wel gescoord moet worden: "Als we nu niet slagen, hebben we dat echt aan onszelf te wijten."

De kritiek is door de makers ter harte genomen. Het drukke en gejaagde sfeertje wordt verminderd door minder gasten op te voeren en enkele rubrieken zoals 'de jukebox' en 'de kijkersvragen' op te doeken. Ook de rol van de radio-sidekicks Niels van Baarlen en Rick Romijn als barmannen en Willibrord Frequin als afsluiter is uitgespeeld.

Genee daarover: "Tegelijk moet je je realiseren dat we wel in een café zitten, hè. We maken geen Pauw, geen Jinek. Dit is het uurtje op de zondagavond. Even uitbuiken van het weekend, terugkijken en vooruit." Hendriks: "In een cafésetting, volkser. Je kunt nog net even het laatste nieuws bespreken. Niet te ingewikkeld, lekker luchtig."

Hendriks klopte aan bij Jeroen Pauw, onder meer voor tips met betrekking tot interviewtechnieken: "Die heeft een bedrijfje dat daarin gespecialiseerd is. Dan keken we interviews terug en namen we ze door."

In de eerste uitzending zijn zondagavond Klaas Dijkhoff, Britt Dekker en Paul de Leeuw te gast.