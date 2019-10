De dinsdag op 67-jarige leeftijd overleden presentator Kees Driehuis was al twee jaar ernstig ziek, maar wilde niet dat de roddelpers hier achterkwam. Zijn collega Astrid Joosten vertelt in De Wereld Draait Door dat een select gezelschap al die tijd zweeg over de gezondheid van Driehuis.

Volgens Joosten was Driehuis nog niet op de hoogte van zijn ziekte op het moment dat hij twee jaar geleden met pensioen ging. Enkele maanden later kreeg hij te horen dat hij een vorm van kanker had.

"Kees vond het een verschrikkelijk idee dat dit breed bekend zou worden en ook nog eens in roddelbladen en RTL Boulevard zou komen", vertelt Joosten. De presentatrice behoorde tot het "kleine clubje" mensen aan wie Driehuis de informatie over zijn gezondheid toevertrouwde.

"We kregen het verzoek het stil te houden en het was zelfs zo dat ik binnen ons bedrijf (omroep BNNVARA, red.) aan niemand durfde te vragen hoe het met hem ging, omdat ik bang was iets te verraden." Joosten zegt dat de ingewijden twee jaar lang hun mond hebben gehouden, waardoor het verhaal nooit is uitgelekt.

Driehuis begon zijn loopbaan in 1974 bij de omroep VARA die hij altijd trouw bleef. Hij was tot 2018 het vaste gezicht van Per Seconde Wijzer, de spelshow die hij bijna dertig jaar presenteerde.