Na het afscheid van Hart van Nederland-collega Gallyon van Vessem is ook presentatrice Selma van Dijk niet langer werkzaam bij SBS. De vijftigjarige Van Dijk was meer dan zestien jaar presentatrice van Hart van Nederland en heeft haar laatste aflevering al gehad, bevestigt ze woensdag.

"Het is heel jammer en als het aan mij had gelegen was ik nog even doorgegaan. Het is een heel gek idee dat ik er na 16,5 jaar niet meer sta. Dat moet ik echt nog even laten bezinken", aldus de presentatrice tegenover RTL Boulevard. Ze bevestigt tevens geen andere programma's op te pakken bij SBS en dus definitief afscheid te nemen van de zender.

Van Vessem, met wie Van Dijk Hart van Nederland presenteerde, kreeg ook onlangs te horen dat er geen rol meer is weggelegd voor haar in het programma. Zij kreeg een uitgebreid afscheid in de uitzending, maar Van Dijk, die op 14 oktober al voor het laatst in het programma te zien was, krijgt dit niet.

"Dat liep uiteindelijk zo, dat is ook een beetje vreemd. Maar het idee dat ik echt afscheid moet nemen in de uitzending is ook niet aan mij besteed", stelt ze.

Zenderdirecteur van Talpa Marco Louwerens bevestigt dat er geen presentatierol is weggelegd voor Van Dijk, omdat er wordt gekeken naar manieren om het programma te versterken. "We willen Selma bedanken voor haar grote mate van professionaliteit en enorme betrokkenheid bij Hart van Nederland en wensen haar alle goeds voor de volgende fase van haar carrière."

Al sinds september ging het gerucht dat Van Vessem en Van Dijk beiden moesten vertrekken bij SBS. Een woordvoerder van Talpa wilde de berichtgeving van het AD destijds niet bevestigen of ontkennen.

Het vertrek van de eveneens vijftigjarige Van Vessem werd onderwerp van discussie nadat Talpa-eigenaar John de Mol het woord 'houdbaarheidsdatum'gebruikte in gesprek over haar vertrek in De Wereld Draait Door. Van Vessem stelde echter in De Perstribune dat het De Mols recht als eigenaar is om te kiezen wie hij als presentatoren wil en dat leeftijd tegenover haar nooit als reden is gebruikt om haar weg te sturen.