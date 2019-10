Oud-Per Seconde Wijzer-presentator Kees Driehuis is dinsdag op 67-jarige leeftijd overleden. Collega's en andere prominenten reageren bedroefd op het nieuws.

Volgens BNNVARA was Driehuis een "man met betrokkenheid, scherpte, ernst, en terloopse humor. Een teamplayer, met leidinggevende kwaliteiten. Mild ironisch. Noemde zichzelf eerder handig en slim dan wijs."

Erik Dijkstra, die het stokje van Driehuis overnam bij Per Seconde Wijzer na diens pensioen, zegt tegen Het Parool dat hij kapot is van het nieuws. "Kees was een ontzettend lieve man, met die mooie grote ogen achter dat brilletje. Al kon hij achter de schermen ook legendarisch kwaad worden en met zijn vuist op tafel slaan. Heel gepassioneerd en emotioneel."

Volgens Dijkstra kwam Driehuis altijd op voor mensen die vochten om de wereld beter te maken. "Kees was daarin ook charmant ouderwets. Veel mensen in tv-land durven het tegenwoordig niet meer hardop te roepen, maar Kees was Links met een hoofdletter L. Knetterrood."

Oud-collega Henk Westbroek reageert via Twitter op de dood van de VARA-coryfee.

Cabaretier Dolf Jansen vond Driehuis "een vreselijk aardige man, betrokken, geïnteresseerd en ook nog eens heel erg goed in zijn vak".

Nieuwslezeres Simone Weimans staat stil bij Driehuis' lange staat van dienst als presentator van Per Seconde Wijzer.

Journalist Joost Oranje kende Driehuis van hun samenwerking bij NOVA.

Volgens presentator Toine van Peperstraten was Driehuis "de man met de olijke blik".