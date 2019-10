VARA-coryfee Kees Driehuis overleed dinsdag op 67-jarige leeftijd, ruim anderhalf jaar nadat hij met pensioen ging. Het voormalige gezicht van Per Seconde Wijzer was onder zijn collega's in de mediawereld een geliefde man.

Driehuis klopte in 1974 aan bij omroep VARA - waar hij ondanks alle fusies in omroepland nooit meer weg zou gaan - toen hij nog studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht. Hij ging stage lopen bij het radioprogramma ZI.

Later werkte hij mee aan het programma Dingen van de Dag, ging hij aan de slag bij Het Radioweekblad en werd hij eindredacteur van het actualiteitenprogramma De Wekkerradio. Ook was hij de stem van het Sinterklaasjournaal.

Zijn televisiedebuut maakte Driehuis eind jaren tachtig in Per Seconde Wijzer, waaraan hij tot zijn pensioen in 2018 verbonden zou blijven. Hij presenteerde het programma in totaal 29 jaar en maakte 794 afleveringen. "Mijn belofte om hier te blijven tot mijn tachtigste, ga ik niet inlossen", zei hij na zijn laatste uitzending. "Ik zal het gaan missen."

Driehuis, die in totaal meer dan veertig jaar voor BNNVARA werkte, presenteerde naast Per Seconde Wijzer ook de programma's NOVA en Buitenhof en was initiatiefnemer en eindredacteur van Zembla. Ook was hij redacteur bij verschillende programma's van Sonja Barend.

'Driehuis was een teamplayer met leidinggevende kwaliteiten'

"Een man met betrokkenheid, scherpte, ernst, en terloopse humor", zo omschrijft BNNVARA Driehuis. "Een teamplayer, met leidinggevende kwaliteiten. Mild ironisch. Noemde zichzelf eerder handig en slim dan wijs."

Volgens BNNVARA bestond waardenvrije journalistiek niet voor de presentator, wat vooral tot uiting kwam in de journalistieke programma's die hij maakte.

"Hij stak zijn nek uit, sprak zich uit, politiek correct of niet. Hypocrisie werd aan de kaak gesteld. Tegen kernwapens en het haatzaaien van Wilders, de te lage lonen van schoonmakers, de vuilspuiterij van Hoogovens, de oorverdovende groei van Schiphol ten koste van de gezondheid van de bewoners."

"Kees probeerde mensen een podium te geven die vroegen om een eerlijker verdeling van macht en inkomen, om goed onderwijs, behoorlijke huisvesting, een veilige en gezonde leefomgeving, voor wie je ook bent of waar je ook vandaan komt."

'Driehuis was tot het laatst verbonden met het nieuws'

Volgens journalist Joost Oranje, die met Driehuis bij NOVA werkte, is Driehuis verankerd in de historie van dat programma. "We gedenken een scherp, principieel en humorvol journalist, tot het laatst verbonden met het nieuws. En we vergeten hem nooit."

Dolf Jansen, net als Driehuis werkzaam voor VARA, schrijft op Twitter dat hij de presentator een "vreselijk aardige man" vond. "Betrokken, geïnteresseerd en ook nog eens heel erg goed in zijn vak."

Driehuis, die getrouwd was met journaliste Hendrina Praamsma, werd vorig jaar kort na zijn afscheid van televisie ziek. Later bleek dat hij ongeneeslijk ziek was.